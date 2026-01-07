Shopping cart

Sociedade

Depressão Goretti traz chuva fraca a moderada a Almeirim

Por: Inês Ribeiro 07 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A depressão Goretti aproxima-se e vai trazer chuva fraca a moderada ao concelho de Almeirim e a todo o distrito na próxima quinta e sexta-feira, dias 8 e 9 de janeiro.

Em Almeirim, as temperaturas previstas, de acordo com o IPMA, variam entre os 3 °C e 14 °C na quinta-feira e entre os 8 °C e 16 °C na sexta-feira. A precipitação irá atingir todo o distrito de Santarém, incluindo áreas rurais e urbanas, podendo provocar pequenas inundações em ruas baixas, transbordos de ribeiros e dificuldades de escoamento em sistemas de drenagem obstruídos.

Apesar de não se preverem aguaceiros intensos, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta que mesmo chuva moderada pode afetar a circulação rodoviária e a segurança de pessoas e bens.

As autoridades recomendam que os sistemas de escoamento de água pluvial estejam limpos e desobstruídos, de forma a evitar o acumular de resíduos que possam dificultar o fluxo das águas. Os condutores devem adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e redobrando a atenção para lençóis de água nas estradas.

A ANEPC lembra ainda que não se deve atravessar zonas inundadas, prevenindo o arrastamento por correntezas ou acidentes com buracos e caixas de esgoto abertas. Animais, veículos e equipamentos devem ser retirados de áreas vulneráveis, garantindo a sua segurança, enquanto a população deve manter-se atenta às atualizações meteorológicas e aos alertas emitidos pelas autoridades e forças de segurança.

