Marquês Sá da Bandeira homenageado em Santarém no 150.º aniversário da sua morte

A Câmara Municipal de Santarém e a Academia Militar prestaram homenagem ao Marquês Sá da Bandeira, no dia 6 de janeiro, assinalando o 150.º aniversário do desaparecimento do militar e estadista.

A iniciativa teve início no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com uma receção ao Comandante da Academia Militar, Major-General Afonso Calmeiro, por parte do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, do vice-presidente Emanuel Campos e da vereadora Teresa Ferreira.

Na ocasião, João Teixeira Leite agradeceu a presença do Comandante da Academia Militar e destacou “a importância que têm na história de Santarém e do País figuras como o Marquês Sá da Bandeira e o Capitão Salgueiro Maia”.

A cerimónia prosseguiu com a deposição de uma coroa de flores junto à estátua do Marquês Sá da Bandeira, na praça com o seu nome, num momento que contou com a presença de familiares do homenageado, do coronel Pedro Duarte da Graça, do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, e de representantes da Liga dos Combatentes de Santarém.

Seguiu-se uma alocução evocativa da vida, obra e legado do Marquês Sá da Bandeira, sublinhando o seu papel enquanto militar, político e figura marcante da história contemporânea portuguesa.

A homenagem terminou no Cemitério dos Capuchos, com a colocação de uma coroa de flores no túmulo do Marquês Sá da Bandeira, encerrando assim as cerimónias comemorativas promovidas pelo Município de Santarém e pela Academia Militar.