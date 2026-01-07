PARA HOJE / 7.JAN

Imprimir



Habituámo-nos a confundir a alegria com o divertimento ou com o viver levezinho. Ora a alegria cristã até é compatível com a dor e o sofrimento. “Abram os olhos, porque a alegria está aí, onde não contais com ela!” Mas se cada um anda à procura do comodismo, da instalação, do divertimento, escapa-lhe a alegria verdadeira. Às vezes é preciso fazer cara feia para dizer: “Abram os olhos, vejam onde é que realmente está aquilo que vos pode fazer felizes!”

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

