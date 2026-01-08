ULS Lezíria garante funcionamento regular da Urgência do Hospital de Santarém apesar do aumento da procura

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) assegura que o Serviço de Urgência do Hospital Distrital de Santarém está a funcionar de forma regular, apesar do aumento significativo da afluência registado nos últimos dias, associado sobretudo à incidência de gripe e de outras infeções respiratórias sazonais.

Em comunicado divulgado na sequência de notícias que davam conta de constrangimentos no serviço, a ULS Lezíria afirma que estão garantidos cuidados de saúde “humanizados, seguros, com qualidade e efetividade”, sublinhando que a pressão sobre as urgências é um fenómeno expectável nesta altura do ano e comum a todo o território continental.

Segundo a administração, o aumento da procura tem resultado também num maior número de internamentos, devido à gravidade clínica de alguns casos, o que obriga a uma gestão mais exigente dos recursos disponíveis e, em determinados momentos, à adoção de medidas excecionais.

No âmbito do Plano de Contingência, a ULS Lezíria refere que foram implementadas várias medidas, nomeadamente o ajustamento da atividade assistencial programada não urgente e a reorganização interna de camas e áreas de internamento, com o objetivo de reforçar a resposta às situações clínicas agudas.

A unidade de saúde adianta ainda que continua a avaliar a necessidade de novas medidas de reforço, de forma a garantir a qualidade assistencial nas áreas da urgência e da emergência.

A ULS Lezíria volta a apelar à população para que, sempre que possível, contacte previamente a Linha de Saúde SNS 24 (808 24 24 24) antes de recorrer aos serviços de saúde.