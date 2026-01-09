Shopping cart

  Jovem gravemente ferida após violenta colisão com pesado na EN118
Sociedade

Jovem gravemente ferida após violenta colisão com pesado na EN118

Por: Daniel Cepa 09 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Uma mulher de 24 anos ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão envolvendo dois veículos ligeiros de passageiros e um pesado de mercadorias, ao início da tarde desta sexta-feira, dia 9 de janeiro, na EN118, junto ao Frade de Baixo, no concelho de Alpiarça.

Segundo apurou O Almeirinense, a jovem é a única vítima do acidente. Teve de ser desencarcerada pelas equipas de socorro e foi posteriormente transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira, com ferimentos considerados graves.

O alerta para a ocorrência foi dado às 12h58, tendo estado no local 11 operacionais dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, apoiados por quatro viaturas, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém.

A GNR de Alpiarça tomou conta da ocorrência e procedeu ao desvio do trânsito por vias alternativas.

A circulação na EN118 esteve cortada em ambos os sentidos durante cerca de uma hora, enquanto decorreram os trabalhos de socorro e limpeza da via.

