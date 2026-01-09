Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 9.JAN

Por: Redação 09 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O estar divertido pode até ser vivido por pessoas tristíssimas, que vão tomar uns copos para esquecer, contam umas anedotas, riem muito, mas são uns tristes… Porque futuro, convicção de que vale a pena viver, gosto de comunicar aos outros o bem, isso passa-lhes completamente ao lado. Ora a alegria é o ânimo, a força interior de construir futuro! Alegria vem precisamente de uma palavra latina, alacre, que significa estar vivo, estar animado.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

