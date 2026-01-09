PARA HOJE / 9.JAN

Imprimir

O estar divertido pode até ser vivido por pessoas tristíssimas, que vão tomar uns copos para esquecer, contam umas anedotas, riem muito, mas são uns tristes… Porque futuro, convicção de que vale a pena viver, gosto de comunicar aos outros o bem, isso passa-lhes completamente ao lado. Ora a alegria é o ânimo, a força interior de construir futuro! Alegria vem precisamente de uma palavra latina, alacre, que significa estar vivo, estar animado.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

