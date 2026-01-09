Pastelaria de Benfica do Ribatejo assaltada de madrugada com funcionários no interior

Imprimir

Um homem assaltou, na madrugada desta sexta-feira, dia 9 de janeiro, a Padaria/Pastelaria Vieirinha de Benfica, localizada na Rua Direita, em Benfica do Ribatejo.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE junto de Cátia Vieira, filha do proprietário do estabelecimento, cerca das 4h35 o suspeito, munido de um martelo, partiu duas portas de vidro da entrada e dirigiu-se de imediato ao balcão, onde se encontrava uma caixa com dinheiro destinado a trocos.

Durante o assalto, o indivíduo foi surpreendido por funcionários que se encontravam na fábrica a preparar pão e bolos para a abertura da loja. Ao aperceber-se da presença dos trabalhadores, o suspeito colocou-se em fuga, tendo alegadamente abandonado o local num Renault Clio de cor azul escura, segundo a mesma fonte.

Os funcionários acionaram de imediato a GNR, que se deslocou ao local e procedeu à preservação do espaço até à chegada do Núcleo de Investigação Criminal. Os militares recolheram diversos elementos de prova, incluindo imagens do sistema de videovigilância, e realizaram diligências com vista à identificação do assaltante.

Cátia Vieira admite que o autor do assalto possa ser um cliente habitual do estabelecimento, uma vez que se dirigiu diretamente ao local onde se encontrava o dinheiro.

De acordo com a gerência, os prejuízos provocados pelo assalto rondam os três mil euros. O estabelecimento esteve encerrado ao público durante cerca de três horas para trabalhos de limpeza, tendo reaberto ainda durante a manhã.

Perante a inexistência de uma solução imediata para a reposição das portas de vidro, o espaço passou a funcionar com uma porta improvisada.