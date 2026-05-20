Câmara de Santarém distinguida com Medalha de Mérito e Valor Policial

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O presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, recebeu esta terça-feira, dia 20 de maio, a Medalha de Mérito e Valor Policial – Grau Ouro, distinção atribuída ao Município de Santarém pelo contributo prestado à PSP de Santarém nas áreas da segurança e modernização operacional.

A distinção foi entregue pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, pelo Diretor Nacional da PSP e pelo Comandante do Comando Distrital da PSP de Santarém, durante a sessão solene comemorativa dos 150 anos da PSP de Santarém, realizada no Convento de São Francisco.

A cerimónia assinalou o reconhecimento do trabalho desenvolvido em parceria entre o Município e a força de segurança, destacando o compromisso mantido pela autarquia com a PSP de Santarém, nomeadamente, através do investimento em sistemas de videovigilância, na criação do Centro de Comando e Controlo Operacional e, mais recentemente, na reabilitação do edifício do Comando Distrital da PSP.

Para João Teixeira Leite, esta distinção “honra-nos enquanto Município, é o reconhecimento de um compromisso que temos mantido de forma consistente com a PSP de Santarém. Trata-se de trabalho concreto, feito em parceria, movido por aquilo que orienta toda a nossa ação: o bem-estar e a segurança da nossa população”, afirmou.

A autarquia considera que esta colaboração institucional tem permitido reforçar os meios de prevenção e segurança no concelho, contribuindo para uma maior proteção da população e para a modernização das infraestruturas da PSP.