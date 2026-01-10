Shopping cart

Sociedade

Abastecimento de água interrompido em três localidades do concelho de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 10 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O abastecimento de água vai ser temporariamente suspenso em Benfica do Ribatejo, Cortiçóis e Azeitada, na noite de domingo, 12 de janeiro, entre as 22h00 e as 03h30, informou a empresa Águas do Ribatejo.

A interrupção deve-se à realização de trabalhos de limpeza e higienização do reservatório do subsistema de abastecimento de água de Benfica do Ribatejo, uma intervenção programada com o objetivo de garantir a qualidade da água distribuída à população.

Segundo a entidade gestora, a reposição do abastecimento deverá ocorrer durante a madrugada de segunda-feira, 13 de janeiro, podendo verificar-se algumas oscilações no serviço até à normalização completa da rede.

A Águas do Ribatejo recomenda aos consumidores que tomem precauções, nomeadamente assegurando a existência de reservas de água suficientes para o período da interrupção.

Para mais informações ou esclarecimentos adicionais, os munícipes podem contactar os serviços da empresa através do número 263 509 400, disponível nos dias úteis entre as 09h00 e as 18h00, ou através do número verde gratuito 800 20 20 40, ativo fora do horário laboral, aos fins de semana e feriados.

