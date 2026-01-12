Aviso amarelo devido a chuva forte em Almeirim

Imprimir

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo na madrugada de terça-feira, dia 13 de janeiro, entre as 00h00 e as 06h00, devido à previsão de precipitação por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Durante este período, é esperada chuva intensa, prevendo-se que a precipitação continue ao longo do resto do dia, embora com menor intensidade. As temperaturas deverão variar entre os 8 °C de mínima e os 16 °C de máxima.

De acordo com o IPMA, estas condições meteorológicas poderão provocar constrangimentos, sobretudo ao nível da circulação rodoviária nas primeiras horas do dia. Face a este cenário, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para os riscos acrescidos associados à condução em tempo chuvoso, sublinhando que a má visibilidade, a perda de aderência e o maior desgaste dos veículos aumentam a perigosidade nas estradas.

A Proteção Civil recomenda que os condutores adaptem a condução ao estado do piso, às condições de visibilidade, ao estado e carga do veículo e à intensidade do trânsito. A autoridade apela ainda à adoção de uma condução defensiva, ao aumento da distância de segurança, ao respeito pelos limites de velocidade e à moderação na circulação, alertando para a possibilidade de formação de lençóis de água nas vias.

É igualmente recomendado que os automobilistas garantam que os vidros dos veículos se encontram devidamente desembaciados e que circulem com as luzes acesas, reforçando a visibilidade e a segurança. A ANEPC sublinha que os dias de chuva exigem maior cuidado na condução, apelando a que todos os condutores ajustem o seu comportamento às condições atmosféricas e da via.