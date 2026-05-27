Festival Saúde & Bem-Estar regressa a Almeirim com dois dias dedicados à saúde física e emocional

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Almeirim volta a receber, nos dias 30 e 31 de maio, a terceira edição do Festival Saúde & Bem-Estar, um evento dedicado à promoção da saúde física, emocional e energética, que vai reunir palestras, expositores e workshops no IVV – Espaço Multiusos de Almeirim.

A abertura oficial está marcada para sábado, dia 30 de maio, às 10h00, numa iniciativa promovida pela Elisabete Terapias Alternativas em parceria com a MovAlmeirim. A organização deixa o convite aberto à população e entidades locais para participarem naquele que pretende ser um espaço de partilha, aprendizagem e equilíbrio pessoal.

Sob o mote “Equilibra o teu corpo. Acalma a tua mente. Renova a tua energia”, o festival aposta numa programação diversificada ligada ao universo do bem-estar, terapias alternativas, desenvolvimento pessoal e saúde integrativa.

Durante os dois dias, os visitantes vão poder contactar com vários profissionais e expositores da área, participar em palestras temáticas e workshops práticos orientados para estilos de vida mais saudáveis e conscientes.

O programa de sábado, dia 30 de maio, arranca às 11h00 com Sandra Nazaré, seguindo-se Vera Corte-Real às 12h00. Durante a tarde, sobem ao palco Jorge Nunes às 14h00, Cláudia Sanson às 15h00, Ana Pedroso às 16h00 e António Soares Neto às 17h00. Pelas 18h00 realiza-se um workshop de Constelações orientado por Sandra Raminhos e, às 19h00, Inês Vinagre encerra o dia com a sessão “Dança Ser – Multidimensional”.

Já no domingo, dia 31 de maio, a programação começa às 10h00 com uma aula de yoga orientada por Rita Lucas, seguida de uma sessão de Meditação Xamânica conduzida por Júlio Ventura às 11h00.

A programação prossegue às 12h00 com Lurdes Salgado e, às 14h00, com a intervenção de Fábio Galrão Carvalho. Pelas 15h00 participa a Dra. Rafaela Pais Serras, seguindo-se Fátima Gonçalves às 16h00.

Às 17h00 terá lugar um workshop de meditação dinamizado por Susana Garcia e, às 18h00, João Lourenço encerra o programa com a sessão “Viagem da Alma”.

A organização sublinha que esta terceira edição pretende reforçar o festival como um espaço de encontro e descoberta para todos os que procuram abordagens complementares de saúde e bem-estar, promovendo hábitos de vida mais equilibrados e conscientes.