Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 12.JAN

Por: Redação 12 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura


Quando desejamos felicidade a alguém em que é que estamos a pensar? Felicidade será uma espécie de sorte grande que pode calhar a alguns? A felicidade não cai do céu, é um modo de vida. Feliz vem de felix, que quer dizer fecundo, produtivo. Felicidade é um compromisso, viver com sentido, produzindo justiça e paz. É feliz aquele que sai de si próprio, que vence o egoísmo em si, que se vira para fora.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

