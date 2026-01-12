PARA HOJE / 12.JAN

Imprimir



Quando desejamos felicidade a alguém em que é que estamos a pensar? Felicidade será uma espécie de sorte grande que pode calhar a alguns? A felicidade não cai do céu, é um modo de vida. Feliz vem de felix, que quer dizer fecundo, produtivo. Felicidade é um compromisso, viver com sentido, produzindo justiça e paz. É feliz aquele que sai de si próprio, que vence o egoísmo em si, que se vira para fora.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt