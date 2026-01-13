Benfica do Ribatejo apela à gestão correta de resíduos

Imprimir

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo apelou recentemente à colaboração dos munícipes na correta gestão de resíduos volumosos, após terem sido registadas imagens de um contentor com vários objetos abandonados no exterior, incluindo um sofá. Anteriormente, já se tinham registado episódios semelhantes.

A autarquia recorda que existem serviços gratuitos para a recolha de monos e outros resíduos volumosos. Os munícipes podem solicitar a recolha desses objetos, que serão posteriormente encaminhados para a Ecolezíria. A Câmara Municipal dispõe também de um serviço que se destina ao mesmo efeito, é conhecido por “Monstros” e funciona mediante agendamento prévio.

A Junta de Freguesia destacou ainda que os funcionários têm efetuado várias recolhas, inclusive em residências de munícipes que solicitaram apoio e sublinha que, na maioria dos casos, é suficiente aguardar um ou dois dias para que a recolha seja realizada, evitando a deposição irregular de resíduos.

O apelo foi feito nas redes sociais da autarquia e defende que cuidar da freguesia é uma responsabilidade de todos e que os serviços estão disponíveis para auxiliar os cidadãos na correta gestão do lixo.