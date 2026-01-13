Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Benfica do Ribatejo apela à gestão correta de resíduos
Sociedade

Benfica do Ribatejo apela à gestão correta de resíduos

Por: Inês Ribeiro 13 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo apelou recentemente à colaboração dos munícipes na correta gestão de resíduos volumosos, após terem sido registadas imagens de um contentor com vários objetos abandonados no exterior, incluindo um sofá. Anteriormente, já se tinham registado episódios semelhantes.

A autarquia recorda que existem serviços gratuitos para a recolha de monos e outros resíduos volumosos. Os munícipes podem solicitar a recolha desses objetos, que serão posteriormente encaminhados para a Ecolezíria. A Câmara Municipal dispõe também de um serviço que se destina ao mesmo efeito, é conhecido por “Monstros” e funciona mediante agendamento prévio.

A Junta de Freguesia destacou ainda que os funcionários têm efetuado várias recolhas, inclusive em residências de munícipes que solicitaram apoio e sublinha que, na maioria dos casos, é suficiente aguardar um ou dois dias para que a recolha seja realizada, evitando a deposição irregular de resíduos.

O apelo foi feito nas redes sociais da autarquia e defende que cuidar da freguesia é uma responsabilidade de todos e que os serviços estão disponíveis para auxiliar os cidadãos na correta gestão do lixo.

Etiquetas Relacionadas:
apelobenfica do ribatejolixopopulaçãoresíduos

Notícias relacionadas

Cultura

Carnaval regressa a Benfica do Ribatejo com três dias de animação

BY-Daniel Cepa 13 de Janeiro, 2026
Sociedade

Pastelaria de Benfica do Ribatejo assaltada de madrugada com funcionários no interior

BY-Daniel Cepa 9 de Janeiro, 2026
Sociedade

Vandalismo destrói decorações de Natal em Benfica do Ribatejo

BY-Inês Ribeiro 18 de Dezembro, 2025
Desporto

Fazendense consolida 3.º lugar com vitória sobre o Águias de Alpiarça

BY-Daniel Cepa 3 de Novembro, 2025
Desporto

Dupla de Benfica do Ribatejo destaca-se no Trail Abrantes 100

BY-Inês Ribeiro 15 de Outubro, 2025
Cultura

Benfica do Ribatejo celebra 46 anos do Rancho Folclórico com noite de folclore e fados

BY-Inês Ribeiro 23 de Setembro, 2025