Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 13.JAN

Por: Redação 13 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura


A boa maneira de superar um defeito é desenvolver a virtude contrária. A natureza e a biologia assim o ensinam, por exemplo, na cegueira muito se supera por desenvolver o tacto e o ouvido. Também no campo psicológico e moral esta é uma boa estratégia, a pessoa que quer corrigir o mal do azedume ou da crítica destrutiva, o melhor é tentar ver o lado bom de cada coisa e treinar-se a dizer bem. Isto não é deixar de ver o mal ou fazer de conta, é ver o conjunto e encontrar portas de saída.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Região

Município de Tomar prepara resposta concertada para travar poluição no rio Nabão

BY-Redação 13 de Janeiro, 2026
Sociedade

Corte de água no concelho no dia 14

BY-Redação 13 de Janeiro, 2026
Região

Homem de 58 anos detido por violência doméstica

BY-Redação 13 de Janeiro, 2026
Política

Deputados municipais do Chega de Almeirim desfiliam-se do partido

BY-Daniel Cepa 12 de Janeiro, 2026
Política

Almeirim vai criar Conselho Municipal da Juventude

BY-Inês Ribeiro 12 de Janeiro, 2026
Política

Já iniciaram as obras de reabilitação do Centro de Saúde de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 12 de Janeiro, 2026