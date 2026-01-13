PARA HOJE / 13.JAN

Imprimir



A boa maneira de superar um defeito é desenvolver a virtude contrária. A natureza e a biologia assim o ensinam, por exemplo, na cegueira muito se supera por desenvolver o tacto e o ouvido. Também no campo psicológico e moral esta é uma boa estratégia, a pessoa que quer corrigir o mal do azedume ou da crítica destrutiva, o melhor é tentar ver o lado bom de cada coisa e treinar-se a dizer bem. Isto não é deixar de ver o mal ou fazer de conta, é ver o conjunto e encontrar portas de saída.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

