Região

Detido por importunar e ameaçar ex-companheira

Por: Daniel Cepa 16 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem de 54 anos foi detido na passada terça-feira, 14 de janeiro, pela PSP de Abrantes, no distrito de Santarém, por suspeitas do crime de violência doméstica contra a ex-companheira, uma mulher de 50 anos.

Segundo o Comando Distrital da PSP de Santarém, os polícias foram chamados para uma ocorrência relacionada com ameaças de morte com recurso a arma de fogo entre um ex-casal. À chegada ao local, constataram que o suspeito tinha seguido a vítima até ao seu local de trabalho, onde a estava a importunar e a proferir várias ameaças.

Tendo em conta os antecedentes recentes da situação, o indivíduo foi detido. As autoridades realizaram buscas à viatura e à residência do suspeito para localizar eventuais armas de fogo, mas não foi encontrado qualquer material ilícito.

O homem foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, tendo sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém. Como medida de coação, foi-lhe aplicada a proibição de contactar a vítima, bem como a proibição de se aproximar do local de trabalho e da residência da mesma.

A PSP reforça que a violência doméstica é um crime público e que qualquer situação deve ser denunciada às autoridades.

