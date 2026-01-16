Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 15.JAN

Por: Redação 16 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Sem fé é muito difícil ter um olhar positivo sobre o mundo. É muito difícil ter gosto pela vida e levar por diante uma causa exigente sendo pessimista. As grandes coisas são realizadas por pessoas que têm fé e apostaram em causas nobres, causas que suscitam aos pessimistas e aos derrotistas estes comentários: “não vale a pena”, “isso não paga o esforço”. Quem não tem uma visão positiva do mundo vê tudo ir de mal a pior (quando afinal o mundo vai de bem a melhor) e não é capaz de apostar nem de arriscar.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

