PARA HOJE / 15.JAN

Sem fé é muito difícil ter um olhar positivo sobre o mundo. É muito difícil ter gosto pela vida e levar por diante uma causa exigente sendo pessimista. As grandes coisas são realizadas por pessoas que têm fé e apostaram em causas nobres, causas que suscitam aos pessimistas e aos derrotistas estes comentários: “não vale a pena”, “isso não paga o esforço”. Quem não tem uma visão positiva do mundo vê tudo ir de mal a pior (quando afinal o mundo vai de bem a melhor) e não é capaz de apostar nem de arriscar.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt