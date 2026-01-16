ULS Lezíria reforça prevenção com nova Unidade Móvel

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) passa a dispor de uma nova Unidade Móvel para a realização de rastreios, exames e outras ações de prevenção, num investimento de cerca de 79 mil euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Segundo a ULS Lezíria, esta nova valência vem reforçar a aposta na proximidade aos cidadãos, permitindo levar os cuidados de saúde diretamente às populações, sobretudo às comunidades mais afastadas das unidades de saúde. O objetivo é facilitar o acesso aos cuidados, promover hábitos de vida saudáveis e apostar na deteção precoce de doenças.

A Unidade Móvel será utilizada em ações de rastreio, exames de rotina e iniciativas de promoção da saúde, contribuindo para uma resposta mais eficaz e humana por parte dos serviços. A deteção precoce é um dos fatores mais importantes para melhorar os resultados em saúde e reduzir complicações futuras.

Com este novo equipamento, a ULS Lezíria dá mais um passo no reforço da prevenção e da proximidade, cuidando das pessoas onde elas vivem e trabalham. Um investimento que traduz, na prática, como os fundos do PRR estão a ser aplicados em soluções concretas para melhorar a qualidade dos cuidados prestados à população da região.