DECO apoia cidadão a serem sustentáveis

Mais de 14 mil cidadãos em Portugal avaliaram, repensaram e iniciaram a transformação dos seus estilos de vida com o apoio da DECO, no âmbito do projeto europeu PSLifestyle – Positive and Sustainable Lifestyle, desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos.

Este percurso coletivo deixou mais uma vez evidente que as escolhas quotidianas dos consumidores são bem determinantes na mitigação das alterações climáticas.

A pegada carbónica média que resultou destes 14 mil testes é de 8 695 kgCO₂e por pessoa/ano, o que evidencia um desvio significativo face à meta climática de 2 500 kgCO₂e/pessoa/ano, necessária para limitar o aquecimento global a 1,5 ºC. Estes resultados confirmam, a nível nacional, o diagnóstico da COP30 realizada em Belém: sem mudanças profundas nos padrões de consumo e nos estilos de vida, os objetivos climáticos globais não serão alcançados.

A análise setorial da pegada carbónica identifica claramente os principais focos de impacte ambiental: Transportes (4 331 kgCO₂e), associados sobretudo ao uso diário do automóvel e às viagens aéreas; Alimentação (2 442 kgCO₂e), com forte peso do consumo de carne, lacticínios, café e produtos importados; Compras (1 162 kgCO₂e), refletindo elevados níveis de aquisição de produtos novos; Habitação (759 kgCO₂e), influenciada pela tipologia da residência, sistemas de aquecimento e consumo de água.

O PSLifestyle destacou-se por colocar os cidadãos no centro da ação climática, com uma campanha inovadora, parcerias estratégicas e processos de co-criação com os próprios consumidores. A ferramenta LifestyleTest, desenvolvida no âmbito do projeto e com os cidadãos, permite aos consumidores compreender o impacte das suas escolhas e adotar decisões mais informadas, promovendo uma transição sustentável justa, inclusiva e baseada na capacitação.

Assim, o PSLifestyle tem constituído um contributo relevante para o debate público, que pode contribuir para o desenho de políticas de consumo sustentável e para a implementação efetiva dos objetivos climáticos, demonstrando que consumidores informados e capacitados são agentes-chave da mitigação das alterações climáticas.