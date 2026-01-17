Shopping cart

Desporto

Morreu Vitor “Fininho”. Concelho perdeu grande figura do futebol de formação

Por: Redação 17 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O desporto, e em particular o futebol do concelho, perdeu uma das suas maiores figuras com a morte de Vitor Feiteira, mais conhecido por “Vitor Fininho”.

O antigo treinador, responsável por várias gerações de futebolistas no concelho, morreu hoje, em casa, aos 73 anos.

Em novembro de 2025, o União de Almeirim prestou-lhe a última homenagem, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no clube.

O corpo de Vitor Feiteira estará em câmara ardente na Casa Mortuária de Almeirim a partir das 10h30 deste domingo, dia 18 de janeiro. As cerimónias fúnebres realizam-se às 16h30, no Cemitério Municipal de Almeirim.

