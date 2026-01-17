PARA HOJE / 17.JAN

Imprimir



A realidade, vendo bem, não é boa nem má, o bom e o mau são o que a gente faz com a realidade. As pessoas classificam logo os acontecimentos e os sentimentos de bons ou de maus. Mas de tudo se pode tirar bem, diz São Paulo; até do pecado, afirma Santo Agostinho. E esta é que é a atitude optimista, a capacidade de tirar bem de tudo.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt