Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 17.JAN

Por: Redação 17 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura


A realidade, vendo bem, não é boa nem má, o bom e o mau são o que a gente faz com a realidade. As pessoas classificam logo os acontecimentos e os sentimentos de bons ou de maus. Mas de tudo se pode tirar bem, diz São Paulo; até do pecado, afirma Santo Agostinho. E esta é que é a atitude optimista, a capacidade de tirar bem de tudo.
Vasco P. Magalhães, sj
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

