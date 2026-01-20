Coruche debate resiliência do sobreiro face ao fogo, pragas e doenças

Imprimir

O Município de Coruche promove, no próximo dia 7 de fevereiro, um seminário dedicado à gestão florestal e à resiliência do sobreiro face ao fogo, às pragas e às doenças. A iniciativa terá lugar no Observatório do Sobreiro e da Cortiça e reúne investigadores e especialistas ligados ao estudo e conservação do montado.

O encontro insere-se no âmbito de um projeto de investigação científica desenvolvido no concelho desde 2013, centrado na análise dos efeitos dos incêndios e das práticas de gestão florestal em povoamentos de sobreiro. Ao longo da manhã, serão apresentados resultados científicos e discutidas soluções para os principais desafios que ameaçam este ecossistema de elevado valor ambiental e económico.

O seminário resulta de uma parceria entre o Município de Coruche, enquanto entidade líder do PROVERE, e a Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior de Agronomia (ADISA), responsável pela coordenação científica do projeto. O trabalho envolve investigadores do Instituto Superior de Agronomia (ISA) e de outras entidades do sistema científico nacional, com o objetivo de promover a transferência de conhecimento científico para o território, contribuindo para uma gestão florestal mais informada, sustentável e resiliente.

O programa inclui intervenções de vários especialistas, incidindo sobre temas como a mortalidade e regeneração do sobreiro após incêndios, as principais pragas que afetam esta espécie, as doenças e os seus mecanismos de transmissão, bem como os efeitos do fogo na cortiça, nomeadamente ao nível da porosidade e do crescimento. Serão ainda apresentados estudos sobre os fatores associados ao declínio do montado de sobro.

Está igualmente previsto um momento de debate, seguido de uma visita de campo à Herdade dos Concelhos, onde será possível observar povoamentos de sobreiro 12 anos após um incêndio, permitindo uma leitura direta da evolução destes ecossistemas e dos impactos do fogo a médio e longo prazo.

O seminário decorre entre as 9h45 e as 13h30. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, a efetuar através do endereço de correio eletrónico barbara.santos@cm-coruche.pt.