Sopa da Pedra Solidária dia 31 janeiro

A Confraria Gastronómica de Almeirim promove, no próximo dia 31 de janeiro, a 2.ª edição da Sopa da Pedra Solidária, uma iniciativa de âmbito nacional que une confrarias e comunidades de norte a sul do país em torno da solidariedade e da valorização das tradições gastronómicas.

Em Almeirim, a ação conta com o apoio do Município de Almeirim, reforçando o papel da Confraria na preservação e promoção da Sopa da Pedra, símbolo maior da identidade gastronómica do concelho.

O evento realiza-se em simultâneo em sete cidades — Almeirim, Vila Nova de Gaia, Estarreja, Coimbra, Amadora, Évora e Portimão — envolvendo várias confrarias ligadas à gastronomia tradicional portuguesa.

A iniciativa pretende unir a tradição à causa social, promovendo a partilha e o apoio a quem mais precisa.

A organização convida toda a comunidade a associar-se a esta ação solidária, participando numa iniciativa que aquece o corpo… e o coração.