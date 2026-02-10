Shopping cart

Sociedade

Refeitórios escolares de Almeirim celebram o Dia Mundial das Leguminosas com sopa da pedra

Por: Inês Ribeiro 10 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Assinala-se hoje, dia 10 de fevereiro, o Dia Mundial das Leguminosas, uma data que destaca a importância destes alimentos na promoção de uma alimentação saudável, equilibrada e sustentável.

À semelhança do ano passado, esta data é assinalada nos refeitórios escolares do concelho de Almeirim através da valorização da gastronomia tradicional local e da promoção de hábitos alimentares saudáveis junto da comunidade escolar.

Dessa forma, na próxima sexta-feira, dia 13 de fevereiro, será servida sopa da pedra, numa versão simplificada e especialmente adaptada às crianças, permitindo dar a conhecer este prato emblemático da região de forma equilibrada, nutritiva e adequada às necessidades alimentares da comunidade escolar.

A ação pretende destacar a importância das leguminosas na alimentação, reconhecidas pelos seus elevados benefícios nutricionais, ao mesmo tempo que promove a cultura gastronómica e as tradições locais. A sopa da pedra, símbolo da identidade cultural de Almeirim, assume um papel central nesta comemoração.

