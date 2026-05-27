Sopa da Pedra de Almeirim viaja até ao Luxemburgo no Dia de Portugal

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Almeirim e a sua emblemática Sopa da Pedra vão marcar presença nas comemorações do Dia de Portugal, a 10 de junho, no Luxemburgo, através de uma iniciativa solidária dirigida à população sem-abrigo.

A ação decorre nas instalações da associação Stëmm vun der Strooss, na capital luxemburguesa, onde serão servidas cerca de 300 doses de Sopa da Pedra, numa iniciativa promovida pela Confraria Gastronómica dos Sabores Portugueses, com a participação da Confraria Gastronómica de Almeirim, terra de origem deste prato tradicional.

Além da especialidade ribatejana, serão também distribuídas 300 doses de sopa de lavrador e arroz-doce, envolvendo várias associações e entidades que se associaram à iniciativa, desde fornecimento de pão, bebidas e outros alimentos.

A ação tem um caráter simbólico, inspirado na lenda da Sopa da Pedra, associada à superação da escassez, e pretende deixar uma mensagem de solidariedade junto da comunidade, numa altura em que uma parte significativa dos utilizadores da instituição tem origem portuguesa.

As celebrações do Dia de Portugal no Luxemburgo incluem ainda um jantar comemorativo em Hosingen, que reunirá 14 confrarias gastronómicas portuguesas, incluindo a de Almeirim, num momento de valorização da gastronomia e tradições nacionais.

A Sopa da Pedra de Almeirim é classificada como Especialidade Tradicional Garantida (ETG) pela União Europeia desde 20 de junho de 2022.