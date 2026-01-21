Depressão Ingrid traz chuva e vento forte no próximos dias

Imprimir

A passagem da depressão Ingrid por Portugal continental vai condicionar o estado do tempo nos próximos dias, trazendo chuva intensa, queda de neve, vento forte e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O concelho de Almeirim não está, para já, sob qualquer aviso meteorológico, mas a situação poderá vir a alterar-se face às condições atmosféricas previstas para os próximos dias.

Esta terça-feira fica marcada pela continuação da precipitação, mais frequente e intensa no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, sendo de neve nas terras altas. O vento sopra com intensidade na faixa costeira e nas zonas mais elevadas, ao mesmo tempo que se regista uma subida da temperatura mínima.

De acordo com o IPMA, na tarde de quinta-feira, dia 22, irá passar um sistema frontal associado à depressão, trazendo períodos de chuva por vezes forte. A partir da noite, a situação evolui para um regime de aguaceiros, localmente de granizo e acompanhados de trovoada, cenário que se deverá prolongar até domingo, dia 25.

Perante este quadro, o IPMA emitiu avisos laranja por queda de neve para os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, Aveiro e Viseu, com início à meia-noite de sexta-feira. Para os distritos da Guarda e Castelo Branco, o aviso entra em vigor às 21h00 de quinta-feira.

Para o fim de semana, o IPMA prevê aguaceiros, sobretudo nas regiões Norte e Centro, que poderão ser fortes, com granizo e trovoada. A queda de neve deverá ocorrer acima dos 600 a 800 metros de altitude e nos pontos mais altos da serra de São Mamede, sendo ainda possível a formação de gelo no interior Norte e Centro, acompanhada por uma ligeira descida da temperatura mínima.