Almeirim ON promove jantar solidário, workshops e caminhada nos dias 7 e 8 de fevereiro

A cidade de Almeirim vai receber, nos dias 7 e 8 de fevereiro, no Imóvel de Valências Variadas – IVV, a 1.ª edição do evento Rescue & Trauma – Almeirim ON, uma iniciativa dos Bombeiros Voluntários de Almeirim que alia solidariedade, formação, saúde e convívio comunitário.

Para além da programação dedicada ao setor da proteção civil e socorro, no dia 7 de fevereiro, o programa conta também com um Workshop de Primeiros Socorros intitulado “Acidente doméstico… e agora?”, que vai ensinar a população a agir perante situações como hemorragias, queimaduras ou emergências em casa, bem como a forma correta de pedir ajuda.

O workshop realiza-se no IVV – Almeirim e está organizado em dois grupos: Secretariado: 14h30; Grupo A: 15h00 às 16h30; Grupo B: 16h30 às 18h00.

A participação requer inscrição prévia até 31 de janeiro. Os sócios pagam 7,5 ON’s (com quotas em dia) e os não sócios 10 ON’s. A inscrição inclui um brinde do evento e as vagas são limitadas.

Ainda no sábado, às 20h00, decorre o Jantar Solidário “Banquete do Frade”, no Espaço Multiusos de Almeirim, com bilhetes à venda no quartel dos Bombeiros. O jantar tem o custo de 20 ON’s e também conta com vagas limitadas.

No domingo, dia 8 de fevereiro, realiza-se a Caminhada Solidária “Passos por quem Salva”, também no Espaço Multiusos de Almeirim. O programa inclui: Rastreio de saúde: 09h00; Partida: 09h30; Encerramento dos rastreios: 11h30.

A inscrição tem o valor de 5 ON’s para sócios (com quotas em dia) e 7,5 ON’s para não sócios. Quem se inscrever até 31 de janeiro recebe um brinde do evento. No próprio dia é possível participar, mas sem oferta.

Durante os dois dias haverá ainda um espaço dedicado às crianças, com atividades lúdicas e educativas, pensado para envolver famílias e promover o contacto com o trabalho dos agentes de socorro.

O Almeirim ON pretende reforçar a ligação entre a comunidade e os Bombeiros, a Proteção Civil e os profissionais de saúde, promovendo uma cultura de prevenção, solidariedade e cidadania ativa.