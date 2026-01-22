Shopping cart

EN114 deverá reabrir ao trânsito até ao final do dia

Por: Daniel Cepa 22 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O trânsito automóvel encontra-se cortado na EN114, entre a Azerveira e a Raposa, no concelho de Coruche, devido a um abatimento do piso ao quilómetro 98 daquela via. A Infraestruturas de Portugal já está no terreno a proceder aos trabalhos de reposição e prevê reabrir a circulação rodoviária até ao final do dia de hoje.

O colapso ocorreu numa zona onde existe uma infraestrutura de drenagem de águas pluviais, que cedeu e impede a circulação em segurança. O alerta foi dado por um automobilista que passava no local, tendo sido acionados o Serviço Municipal de Proteção Civil de Coruche, a GNR e a Infraestruturas de Portugal.

Estão em curso trabalhos da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, S.A., em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil, com o objetivo de repor a circulação rodoviária até ao final do dia. Até lá, mantém-se a interdição total ao trânsito no local.

Entretanto, os automobilistas devem utilizar vias alternativas:
– Corte junto à Raposa – alternativa por Paço dos Negros;
– Corte no Alto da Azerveira – alternativa por Coruche.

Os condutores podem ainda recorrer à A13, com entrada e saída em Salvaterra de Magos.

As vias alternativas encontram-se devidamente sinalizadas. As autoridades apelam à compreensão dos automobilistas e recomendam especial atenção à sinalização e às indicações no local.

