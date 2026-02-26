Ligação da A13/IC3 entre Almeirim e a Barquinha no pacote de projetos rodoviários prioritários do Governo

Imprimir

O Governo autorizou a Infraestruturas de Portugal a assumir encargos plurianuais até 27,53 milhões de euros para o desenvolvimento de projetos rodoviários considerados prioritários, entre os quais se destaca a ligação da A13/IC3 entre Vila Nova da Barquinha (A23) e Almeirim (A13).

A decisão consta da Portaria n.º 91/2026/2, publicada em Diário da República, que dá execução à Resolução do Conselho de Ministros n.º 69/2025 e autoriza a repartição de encargos com estudos e ações preparatórias de vários eixos rodoviários estratégicos.

No caso da ligação A13/IC3 Vila Nova da Barquinha (A23)/Almeirim (A13), está previsto um investimento total de 1,4 milhões de euros, distribuído da seguinte forma: 345 mil euros em 2026; 911 mil euros em 2027; 144 mil euros em 2028.

A portaria estabelece que os encargos globais, que ascendem a 27 530 000 euros, acrescidos de IVA, serão repartidos entre 2026 e 2029, podendo a distribuição anual ser ajustada desde que não ultrapasse o montante total autorizado nem o horizonte temporal definido. Para além da ligação entre Almeirim e Barquinha, estão incluídos nesta portaria ligações estratégicas, como o IC31 – Monfortinho/Fronteira, o IC26 entre Lamego e Trancoso, o IP2 no troço Portalegre/Estremoz, o IC13 entre Montijo, Coruche, Mora, Ponte de Sor e Alter do Chão e ainda o aumento de capacidade do IC8 entre Pombal e Vila Velha de Ródão.

A Infraestruturas de Portugal, enquanto concessionária da Rede Rodoviária Nacional, tem a responsabilidade de assegurar a conservação, requalificação e eventual alargamento das vias, bem como promover os estudos necessários à concretização das intervenções agora identificadas como prioritárias.

A ligação entre Vila Nova da Barquinha e Almeirim é há muito apontada como estratégica para melhorar a articulação entre a A23 e a A13, reforçando a mobilidade no eixo do Médio Tejo e da Lezíria e criando melhores condições de acessibilidade para pessoas e empresas. O avanço dos estudos agora financiados representa mais um passo formal num processo aguardado na região há vários anos.