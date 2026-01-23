Shopping cart

Sociedade

Fachada de antiga adega colapsa em Benfica do Ribatejo

Por: Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A fachada de uma antiga adega ruiu ao início da noite desta sexta-feira, dia 23 de janeiro, na Rua General Carmona, em Benfica do Ribatejo.

Segundo apurou O Almeirinense, o edifício devoluto colapsou parcialmente devido ao mau tempo, tendo os escombros atingido uma viatura que se encontrava estacionada nas proximidades. Não há registo de feridos.

O alerta foi dado por populares cerca das 20h25. De imediato, os serviços municipais deslocaram-se ao local e estão a proceder a uma demolição controlada do restante edifício, de forma a garantir as condições de segurança na via pública.

O imóvel já se encontrava sinalizado e identificado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Almeirim, tendo o proprietário sido previamente notificado para realizar as reparações necessárias.

Face ao agravamento das condições meteorológicas e ao risco iminente, o SMPC decidiu avançar para a demolição integral da estrutura.

benfica do ribatejo

