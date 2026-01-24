Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 24.JAN

Por: Redação 24 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O optimismo resulta da disciplina do agir bem, vem pela prática. Claro que supõe pensamento e supõe reflexão, mas vem do hábito de enfrentar as dificuldades e de superar obstáculos, não resulta de saber como é que as coisas se fazem, de reflectir muito, porque se for só isso depois não se sai daí. E há pessoas muito reflectidas mas muito pessimistas, muito fechadas sobre si próprias.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Região

VMER de Santarém celebra 21 anos ao serviço da emergência médica

BY-Daniel Cepa 24 de Janeiro, 2026
Sociedade

Rio Tejo pode transbordar e provocar cheias

BY-Daniel Cepa 24 de Janeiro, 2026
Sociedade

Fachada de antiga adega colapsa em Benfica do Ribatejo

BY-Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026
Entrevista

Mais 43 anos de missão: Uma vida ao serviço dos Bombeiros Voluntários de Almeirim

BY-Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026
Desporto

Encontro dos Reis do Footkart é já este fim de semana

BY-Redação 23 de Janeiro, 2026
Política

Arrancou a segunda fase de reabilitação do Circuito de Manutenção de Almeirim

BY-Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026