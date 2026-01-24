PARA HOJE / 24.JAN

O optimismo resulta da disciplina do agir bem, vem pela prática. Claro que supõe pensamento e supõe reflexão, mas vem do hábito de enfrentar as dificuldades e de superar obstáculos, não resulta de saber como é que as coisas se fazem, de reflectir muito, porque se for só isso depois não se sai daí. E há pessoas muito reflectidas mas muito pessimistas, muito fechadas sobre si próprias.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.
Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt