PARA HOJE / 24.JAN

O optimismo resulta da disciplina do agir bem, vem pela prática. Claro que supõe pensamento e supõe reflexão, mas vem do hábito de enfrentar as dificuldades e de superar obstáculos, não resulta de saber como é que as coisas se fazem, de reflectir muito, porque se for só isso depois não se sai daí. E há pessoas muito reflectidas mas muito pessimistas, muito fechadas sobre si próprias.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

