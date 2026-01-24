Rio Tejo pode transbordar e provocar cheias

Imprimir

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém ativou o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, face ao aumento significativo dos caudais do rio Tejo e dos seus afluentes, provocado pela precipitação persistente registada nos últimos dias ￼.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os níveis hidrométricos mantêm-se elevados e a previsão meteorológica aponta para a continuidade desta situação, o que pode originar cheias, inundações urbanas, movimentos de massas e condicionamentos rodoviários em vários concelhos da Lezíria e Médio Tejo.

Já se registam vias submersas e interditas ao trânsito em vários municípios da região, como Golegã, Cartaxo, Coruche, Rio Maior, Torres Novas e Constância/Abrantes. Em Alpiarça, na EN368, a circulação está condicionada e em Pernes (Santarém) a Ponte do Alcaide foi encerrada devido à subida do caudal do rio Alviela.

As autoridades alertam para os efeitos expectáveis, entre eles: Inundações em zonas urbanas por obstrução dos sistemas de escoamento; Cheias com transbordo de ribeiras e cursos de água; Deslizamentos e derrocadas em zonas instáveis; Arrastamento de objetos para as estradas e formação de lençóis de água .

A Proteção Civil aconselha a população a: Retirar viaturas, máquinas e bens das zonas normalmente inundáveis; Salvaguardar os animais em locais seguros; Não atravessar estradas ou zonas alagadas, a pé ou de carro; Manter-se informada através dos órgãos de comunicação social e das autoridades locais .

O Comando Regional de Lisboa e Vale do Tejo, em articulação com os Serviços Municipais de Proteção Civil, continuará a acompanhar a evolução da situação e a emitir novos comunicados sempre que necessário .

Em Almeirim e nos concelhos vizinhos, a recomendação é clara: máxima atenção às zonas ribeirinhas, caminhos agrícolas e estradas secundárias, evitando deslocações desnecessárias em áreas suscetíveis a cheias.