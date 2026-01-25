PARA HOJE / 25.JAN

Imprimir

Aprendemos a ser optimistas pela prática, pela acção que nos estrutura, que nos dá esqueleto, que nos dá fibra e que nos dá o hábito de confiar em que temos elementos para enfrentar a vida. O que é o contrário deste mundo fragilizado, onde se facilita as coisas, onde não se pode exigir, onde se tem de ser bonzinho, onde para o menino não sofrer se lhe oferece a papinha feita. Assim esta criança nunca poderá ser optimista, embora lhe esteja a correr bem a vida. Não foi educada para superar obstáculos, para acreditar em si própria. Não se trata de gostar de si, mas de acreditar que se é capaz.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

