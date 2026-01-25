Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 25.JAN

Por: Redação 25 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Aprendemos a ser optimistas pela prática, pela acção que nos estrutura, que nos dá esqueleto, que nos dá fibra e que nos dá o hábito de confiar em que temos elementos para enfrentar a vida. O que é o contrário deste mundo fragilizado, onde se facilita as coisas, onde não se pode exigir, onde se tem de ser bonzinho, onde para o menino não sofrer se lhe oferece a papinha feita. Assim esta criança nunca poderá ser optimista, embora lhe esteja a correr bem a vida. Não foi educada para superar obstáculos, para acreditar em si própria. Não se trata de gostar de si, mas de acreditar que se é capaz.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

