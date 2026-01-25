ULS Lezíria promove ‘Death Café’ em Santarém para falar abertamente sobre a morte

Imprimir

A Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai promover mais uma sessão do ‘Death Café’ no próximo dia 27 de fevereiro, às 18h00, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém.

O ‘Death Café’ é uma iniciativa que convida os participantes a conversar sobre a morte e o sofrimento num ambiente informal, acompanhado por uma chávena de café e uma fatia de bolo. O objetivo é quebrar tabus e incentivar o diálogo aberto sobre um tema muitas vezes evitado, partindo da ideia de que “falar da morte é falar da vida”.

A sessão decorre sem orador ou moderador, não existe guião nem respostas certas ou erradas. O encontro baseia-se na partilha de experiências e na escuta mútua, num ambiente de respeito, empatia e proximidade.

Segundo a ULS Lezíria, o Death Café pretende contribuir para a construção de uma comunidade mais compassiva, onde a finitude da vida possa ser abordada com naturalidade e sensibilidade.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia.