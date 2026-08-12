Quarta-feira, agosto 12, 2026 17:50
    Região

    Filho detido por violência doméstica contra a mãe de 74 anos

    Por: Daniel Cepa 12 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Um homem de 47 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática do crime de violência doméstica contra a própria mãe, uma mulher de 74 anos, no concelho de Benavente.

    Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção ocorreu no dia 6 de agosto, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE). As diligências realizadas permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, sua progenitora.

    Na sequência da investigação, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito.

    O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém no dia 7 de agosto, tendo-lhe sido aplicadas várias medidas de coação. Entre elas, destaca-se a obrigação de se sujeitar a tratamento médico relacionado com a dependência do álcool, a proibição de permanecer ou aproximar-se da residência da vítima, do seu local de trabalho ou de locais habitualmente frequentados pela mesma, numa distância inferior a 500 metros, e ainda a proibição de qualquer contacto com a mãe, seja presencialmente, por telefone, redes sociais, correio eletrónico ou através de terceiros.

    A Guarda Nacional Republicana relembra que a violência doméstica é um crime público e apela à denúncia de situações desta natureza.

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