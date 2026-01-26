Série de derrotas afunda HC Os Tigres na tabela classificativa

Imprimir

A equipa do Hóquei Clube Os Tigres voltou a perder na tarde de sábado, dia 24 de janeiro, ao sair derrotada por 3-2 na deslocação ao pavilhão do CRIAR-T, em jogo da 14.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

A formação de Almeirim atravessa uma fase negativa e somou mais um resultado adverso, caindo novamente na tabela classificativa. Os Tigres ocupam agora o 11.º lugar, com 16 pontos somados.

Os golos da equipa almeirinense foram apontados por Frederico Neves e Diogo Cortez.

Na próxima jornada, os azuis e brancos recebem no Pavilhão Alfredo Bento Calado a equipa do Paço de Arcos, num jogo importante para inverter o momento menos positivo.