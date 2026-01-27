EN368 encerrada devido a inundações entre a Tapada e Alpiarça

Imprimir

A Estrada Nacional 368, que liga a Tapada a Alpiarça, encontra-se encerrada ao trânsito devido à acumulação de água na via, não existindo condições de segurança para a circulação automóvel.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, durante a manhã registaram-se alguns despistes naquele troço, o que levou os Serviços Municipais de Proteção Civil de Almeirim e Alpiarça a avançar para o encerramento da estrada, que já se encontrava com o trânsito condicionado há vários dias.

Como alternativa, os condutores devem utilizar a EN114 e a EN118 para aceder à vila de Alpiarça.

Para além da EN 368, foi também encerrada a ER-A2, conhecida como estrada do meio, entre a E.N. 368 e Ponte de Benfica do Ribatejo.