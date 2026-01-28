Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Concelho de Almeirim sem eletricidade

Por: Daniel Cepa 28 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A freguesia de Benfica do Ribatejo, da Raposa, algumas zonas da cidade de Almeirim e da vila de Fazendas de Almeirim continuam sem fornecimento de energia elétrica, na sequência dos danos provocados pela depressão Kristin.

Segundo apurou O Almeirinense, a falha de energia registou-se em todo o concelho de Almeirim desde o início da madrugada de hoje. Ao início da manhã, os operacionais da E-Redes começaram a repor o fornecimento de forma faseada por zonas, tendo o lado norte da cidade de Almeirim sido dos primeiros a recuperar a eletricidade.

No concelho foram registadas dezenas de quedas de postes de energia elétrica, o que está a tornar os trabalhos de reparação mais demorados. A empresa encontra-se a repor o serviço de forma parcial e progressiva.

A E-Redes justifica a interrupção do fornecimento “devido a uma forte perturbação que está a ocorrer na rede elétrica” e não adianta quando será reposto o serviço.

Etiquetas Relacionadas:
benfica do ribatejoconcelho de almeirimeletricidadeEnergiafazendas de almeirimRaposa

Notícias relacionadas

Sociedade

Falha de energia elétrica suspende cerimónias religiosas em Fazendas de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 28 de Janeiro, 2026
Desporto

Fazendense bate Mação e passa para a frente no campeonato

BY-Daniel Cepa 26 de Janeiro, 2026
Sociedade

Fachada de antiga adega colapsa em Benfica do Ribatejo

BY-Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026
Sociedade

EN114 reaberta ao trânsito entre Azerveira e Raposa

BY-Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026
Sociedade

EN114 cortada ao trânsito entre a Raposa e a Azerveira

BY-Daniel Cepa 21 de Janeiro, 2026
Política

Já arrancaram as obras da rotunda em Cortiçóis

BY-Daniel Cepa 21 de Janeiro, 2026