Concelho de Almeirim sem eletricidade

A freguesia de Benfica do Ribatejo, da Raposa, algumas zonas da cidade de Almeirim e da vila de Fazendas de Almeirim continuam sem fornecimento de energia elétrica, na sequência dos danos provocados pela depressão Kristin.

Segundo apurou O Almeirinense, a falha de energia registou-se em todo o concelho de Almeirim desde o início da madrugada de hoje. Ao início da manhã, os operacionais da E-Redes começaram a repor o fornecimento de forma faseada por zonas, tendo o lado norte da cidade de Almeirim sido dos primeiros a recuperar a eletricidade.

No concelho foram registadas dezenas de quedas de postes de energia elétrica, o que está a tornar os trabalhos de reparação mais demorados. A empresa encontra-se a repor o serviço de forma parcial e progressiva.

A E-Redes justifica a interrupção do fornecimento “devido a uma forte perturbação que está a ocorrer na rede elétrica” e não adianta quando será reposto o serviço.