Depressão Kristin provoca dezenas de ocorrências e cortes de vias em Almeirim (c/fotos)

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Almeirim está desde as 4h00 da manhã desta quarta-feira, dia 28 de janeiro, no terreno a responder aos efeitos provocados pela passagem da depressão Kristin no concelho.

Segundo explicou Telmo Ferreira, coordenador do SMPC de Almeirim, as primeiras ocorrências começaram a ser registadas ainda durante a madrugada, inicialmente com quedas de árvores dentro da cidade e arrastamento de mobiliário urbano, como papeleiras, contentores do lixo e sinais de trânsito. Com o agravamento das condições meteorológicas, sobretudo devido ao vento forte e à precipitação intensa, o número de ocorrências aumentou significativamente.

“O vento tornou-se cada vez mais intenso e originou várias dezenas de quedas de árvores, postes de iluminação danificados e algumas estradas inundadas”, refere o responsável, acrescentando que os bombeiros, os serviços municipais e a Proteção Civil estiveram no terreno desde as primeiras horas, embora tenha sido necessário priorizar as ocorrências mais urgentes.

De acordo com Telmo Ferreira, registaram-se também danos em habitações, nomeadamente ao nível de telhados e chaminés, mas sem situações de desalojamento. “Felizmente não há pessoas desalojadas e a normalidade está a ser reposta de forma gradual”, sublinha.

Apesar de a maioria das quedas de árvores já estar em resolução, mantêm-se algumas vias urbanas cortadas, devido à quebra de postes de eletricidade, que exigem intervenção cuidadosa. O coordenador destacou ainda o trabalho da E-Redes, considerando que a resposta tem sido “acima do expectável”, embora admita que a reposição total do fornecimento elétrico não aconteça de imediato.

Ao nível das escolas, o Agrupamento de Escolas das Fazendas está a funcionar normalmente. No Agrupamento de Escolas de Almeirim, apenas a Escola Secundária Marquesa de Alorna (ESMA), a Escola Febo Moniz e a escola do Moinho de Vento estão em funcionamento, permanecendo as restantes sem energia elétrica, o que impede o normal funcionamento e o fornecimento de refeições.

Relativamente às próximas horas, Telmo Ferreira alertou para a previsão de nova precipitação intensa, que poderá provocar inundações urbanas, agravadas pela acumulação de ramos e detritos nas vias e sarjetas. Manifestou ainda preocupação com o elevado caudal da Ribeira de Muge, na zona da Raposa, e com o aumento dos caudais do rio Tejo, que já provocam transbordos para campos agrícolas.

A Proteção Civil apela à população para evitar deslocações desnecessárias, não atravessar zonas inundáveis e não se expor ao risco. “As pessoas devem evitar o chamado ‘turismo de catástrofe’, porque colocam a própria vida e a dos operacionais em perigo”, alerta o responsável.

O Município de Almeirim garante que continuará a mobilizar todos os meios disponíveis para repor a normalidade no mais curto espaço de tempo possível.