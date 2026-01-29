Shopping cart

Sociedade

Proteção Civil alerta para risco de cheias e inundações

Por: Inês Ribeiro 29 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A atual situação hidrológica na bacia do Tejo poderá provocar constrangimentos no concelho de Almeirim, devido à subida dos níveis do rio, segundo informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) divulgada esta quinta-feira, 29 de janeiro.

Apesar da precipitação registada nos últimos dias e das descargas efetuadas pelas barragens espanholas, os níveis hidrométricos do Tejo apresentaram uma fase de estabilização. No entanto, a informação disponível aponta para uma nova subida dos caudais nas próximas horas, situação que poderá levar ao galgamento do leito do rio em algumas zonas ribeirinhas.

As autoridades alertam para os efeitos expectáveis da atual situação meteorológica, nomeadamente a ocorrência de cheias, inundações em zonas urbanas, instabilidade de taludes, arrastamento de objetos para as vias rodoviárias e a formação de pisos escorregadios, com risco acrescido para a circulação.

O Comando Regional de Lisboa e Vale do Tejo da ANEPC, em articulação com os Serviços Municipais de Proteção Civil e restantes agentes no terreno, mantêm o acompanhamento permanente da situação, estando prevista a formação de caudais elevados provenientes das barragens da bacia do Tejo nas próximas horas.

A Proteção Civil apela à população para que adote comportamentos preventivos, nomeadamente a retirada de viaturas, equipamentos agrícolas e outros bens das zonas habitualmente inundáveis, a salvaguarda de animais em locais seguros e a não travessia de estradas ou áreas alagadas, quer a pé quer de viatura. Recomenda ainda que os cidadãos se mantenham informados através dos canais oficiais.

