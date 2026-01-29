Shopping cart

Sociedade

Tomada de posse dos orgãos sociais das Sementes do Verbo

Por: Redação 29 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

No Convento de Santa Helena do Monte do Calvário em Évora, realizou-se a tomada de posse dos Órgãos Sociais da Associação Sementes do Verbo. Foi eleita Presidente da Assembleia Geral a Irmã Maria Sarah, Presidente da Direção Licínia Maria Fernandes e Presidente do Conselho Fiscal Manuel Sebastião Lopes.

As Irmãs vieram para Portugal em 2007, através de contactos do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim José Lobo, e ainda hoje mantém ligação à Santa Casa.

A Associação Sementes do Verbo, originária do Brasil, estabeleceu-se em Vila Viçosa (Arquidiocese de Évora, Portugal) no antigo Seminário São José, revitalizando-o como centro de acolhimento, aberto a peregrinos e grupos, promovendo a evangelização através de atividades como retiros, lectio divina e a preparação para o sacerdócio, com uma forte presença missionária na região e em Portugal. Começaram também a fazer a gestão do convento de Santa Helena do Monte Calvário, em Évora, onde têm sido muito bem acolhidos.

Tem o apoio do Bispo de Évora, que tem manifestado por diversas vezes grande satisfação pelo trabalho realizado. A população alentejana tem-lhes dedicado o maior apoio e carinho, apoiando diariamente o trabalho que estão a desenvolver.

