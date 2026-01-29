Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Município de Almeirim abre Estádio Municipal para apoiar população afetada pela depressão Kristin
Sociedade

Município de Almeirim abre Estádio Municipal para apoiar população afetada pela depressão Kristin

Por: Daniel Cepa 29 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Almeirim está a disponibilizar o Estádio Municipal de Almeirim, desde esta quinta-feira, dia 29 de janeiro, para apoiar os habitantes do concelho afetados pela depressão Kristin.

Os munícipes que necessitem de realizar a sua higiene pessoal, carregar telemóveis e outros dispositivos eletrónicos podem dirigir-se ao Estádio Municipal.

“Estamos totalmente disponíveis para prestar apoio nas necessidades básicas enquanto a situação não estiver resolvida”, destaca o Município de Almeirim.

O Estádio Municipal estará disponível enquanto for necessário.

Noticia relacionada:

Concelho de Almeirim continua com zonas sem eletricidade
Etiquetas Relacionadas:
depressãoestádio municipalkristinmunicipio de almeirim

Notícias relacionadas

Sociedade

Depressão Kristin provoca dezenas de ocorrências e cortes de vias em Almeirim (c/fotos)

BY-Daniel Cepa 28 de Janeiro, 2026
Política

Câmara de Almeirim avança com discussão pública da revisão do PDM

BY-Inês Ribeiro 26 de Janeiro, 2026
Política

Município de Almeirim assegura transporte urbano no dia das Eleições Presidenciais

BY-Inês Ribeiro 15 de Janeiro, 2026
Política

Almeirim vai criar Conselho Municipal da Juventude

BY-Inês Ribeiro 12 de Janeiro, 2026
Sociedade

Depressão Goretti traz chuva fraca a moderada a Almeirim

BY-Inês Ribeiro 7 de Janeiro, 2026
Sociedade

Município de Almeirim convida pais a sentarem-se à mesa com os filhos na escola

BY-Inês Ribeiro 5 de Janeiro, 2026