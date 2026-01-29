Município de Almeirim abre Estádio Municipal para apoiar população afetada pela depressão Kristin

Imprimir

A Câmara Municipal de Almeirim está a disponibilizar o Estádio Municipal de Almeirim, desde esta quinta-feira, dia 29 de janeiro, para apoiar os habitantes do concelho afetados pela depressão Kristin.

Os munícipes que necessitem de realizar a sua higiene pessoal, carregar telemóveis e outros dispositivos eletrónicos podem dirigir-se ao Estádio Municipal.

“Estamos totalmente disponíveis para prestar apoio nas necessidades básicas enquanto a situação não estiver resolvida”, destaca o Município de Almeirim.

O Estádio Municipal estará disponível enquanto for necessário.

