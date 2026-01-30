Shopping cart

  Home
  • Região
  • Santarém ativa Plano Municipal de Emergência devido aos efeitos da depressão Kristin
Região

Santarém ativa Plano Municipal de Emergência devido aos efeitos da depressão Kristin

Por: Daniel Cepa 30 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município de Santarém ativou, esta quinta-feira, 29 de janeiro, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, na sequência da interrupção generalizada do fornecimento de energia elétrica em todo o concelho, provocada pelos efeitos da depressão Kristin.

Segundo despacho municipal, a decisão foi tomada devido ao impacto significativo da tempestade nas infraestruturas e nos serviços essenciais, com reflexos diretos no funcionamento dos serviços públicos, nas comunicações, na atividade económica e na vida quotidiana da população.

A ativação do plano tem efeitos imediatos e irá manter-se até que o fornecimento de eletricidade seja totalmente restabelecido em todo o território do concelho, estando a situação sujeita a reavaliação permanente por parte da Comissão Municipal de Proteção Civil.

O despacho determina ainda a convocação da Comissão Municipal de Proteção Civil para acompanhamento contínuo da situação, coordenação de meios e articulação com as entidades competentes, de forma a garantir uma resposta rápida e eficaz na proteção de pessoas e bens e na reposição da normalidade.

A decisão foi tomada ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil e do regime jurídico do planeamento de emergência, tendo sido já divulgada a todas as entidades que integram a estrutura municipal de proteção civil.

Etiquetas Relacionadas:
proteçao civilregiãosantarém

