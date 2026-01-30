Santarém recebe rastreio do cancro da mama

Imprimir

O Jardim da Liberdade, em Santarém, vai acolher entre 11 de fevereiro e 8 de abril o rastreio do cancro da mama, realizado através da Unidade Móvel da Liga Portuguesa Contra o Cancro. A iniciativa, de caráter gratuito, destina-se à deteção precoce da doença e integra o programa nacional de rastreio promovido em articulação com o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Podem realizar o exame mulheres com idades entre os 45 e os 74 anos que não tenham efetuado mamografia nos últimos dois anos. Não é necessária carta-convite para participar. As utentes podem comparecer diretamente no local, independentemente da área de residência ou da unidade de saúde onde estão inscritas. As mulheres que realizaram o rastreio em 2024 serão novamente abrangidas este ano, no âmbito do rastreio bienal.

A Unidade Móvel vai estar instalada no Jardim da Liberdade e funcionará em dias úteis, de segunda a sexta-feira, com atendimento entre as 9h00 e as 13h00 e das 14h00 às 17h30. Embora o exame possa ser realizado sem marcação prévia, é recomendado o agendamento para melhor organização do atendimento.

As marcações podem ser efetuadas através dos contactos telefónicos 245 009 299 ou 915 999 890, bem como pelo endereço eletrónico rcm.admin@ligacontracancro.pt. O rastreio do cancro da mama é reconhecido como uma das principais ferramentas de prevenção, por permitir a identificação precoce da doença e contribuir para um consequente aumento significativo da eficácia dos tratamentos.