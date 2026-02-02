Atletismo Almeirim vence nos masculinos e sobe ao pódio no feminino no Distrital Sub-20 em pista curta

Imprimir

A secção de atletismo da Associação 20 Km de Almeirim esteve em grande plano no Campeonato Distrital Sub-20 em Pista Curta, disputado nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, em simultâneo na pista de atletismo de Almeirim e na nave desportiva de Alpiarça.

No somatório das duas jornadas, a equipa masculina de Almeirim conquistou o 1.º lugar coletivo, com um total de 82 pontos, superando o CLAC – Clube de Lazer, Aventura e Competição (58 pontos) e a AEAC – Associação Escola de Atletismo Correr +, do Cartaxo (39 pontos).

No setor feminino, o Atletismo Almeirim garantiu o 3.º lugar coletivo, com 52 pontos, ficando atrás da JDAL – Juventude Desportiva Almansor (67 pontos) e do CPA-S – Casa do Povo de Alcanena, que venceu com 73 pontos.

Medalhas e destaques individuais

A participação dos atletas almeirinenses traduziu-se num total de 20 medalhas: 9 de ouro, 7 de prata e 4 de bronze.

Medalhas de ouro:

Elizaveta Shuyvan – 400 m (1:01.79)

Elizaveta Shuyvan – 60 m (8.57)

Bernardo Pereira – 3000 m (10:31.24)

Tomás Cavaleiro – 60 m barreiras (9.76)

Tomás Cavaleiro – Triplo salto (12,15 m)

Frederico Oliveira – Salto com vara (2,50 m)

Sol Soares – Salto com vara (2,20 m)

Guilherme Mendes – Salto em altura (1,71 m)

Rafael Neves – Lançamento do peso (12.03 m)

Medalhas de prata:

Gabriel Ligeiro – 400 m (55.93)

Luiz Viriato – 1500 m (4:24.17)

Luiz Viriato – 800 m (2:09.35)

Dinis Gonçalves – Salto em comprimento (5,85 m)

Dinis Gonçalves – Triplo salto (11,08 m)

Miriam Cachulo – Lançamento do peso (8,01 m)

Guilherme Mendes – 60 m barreiras (10.41)

Medalhas de bronze:

Tiago Machado – 400 m (56.95)

Bernardo Pereira – 1500 m (4:36.62)

Dinis Gonçalves – Salto em altura (1,68 m)

Gabriel Peixinho – Lançamento do peso (6,62 m)