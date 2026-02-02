Centro de Saúde de Almeirim emite atestados médicos para eleitores que necessitam de votar acompanhados

Imprimir

O Centro de Saúde de Almeirim estará aberto no próximo domingo, dia 8 de fevereiro, entre as 8h00 e as 19h00, para a emissão de atestados médicos destinados a cidadãos portadores de deficiência que, por motivo de incapacidade física, necessitem de votar acompanhados.

A informação foi divulgada pela Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), que garante a abertura excecional de várias unidades de cuidados de saúde primários na região, entre as quais se inclui o Centro de Saúde de Almeirim, com o objetivo de assegurar o exercício do direito de voto em condições de igualdade.

O documento é obrigatório para os eleitores que, devido a limitações físicas, necessitem de apoio no momento da votação.

A ULS Lezíria informa ainda que o atestado comprovativo da deficiência pode ser solicitado antecipadamente, evitando deslocações no próprio dia da eleição. Para esse efeito, os cidadãos devem marcar consulta na Unidade de Saúde Pública, situada na Avenida José Saramago, n.º 17, 1.º andar, em Santarém, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h00.

Para além de Almeirim, a ULS Lezíria informa que estarão igualmente abertos, no dia 8 de fevereiro e no mesmo horário, os Centros de Saúde de Alpiarça, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.

Esta medida visa garantir que todos os eleitores, independentemente das suas limitações físicas, possam participar ativamente no processo democrático, salvaguardando o cumprimento da legislação eleitoral em vigor.