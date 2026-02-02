HC Os Tigres soma quinta derrota consecutiva

Imprimir

O Hóquei Clube Os Tigres somou a quinta derrota consecutiva ao perder por 5-1 frente ao Paço de Arcos, no passado dia 31 de janeiro, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim, em partida a contar para a 15.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul.

O golo dos almeirinenses foi apontado por Francisco Santos.

A equipa almeirinense atravessa uma fase negativa e já não vence desde 13 de dezembro, quando conquistou uma vitória por 1-2 no Pavilhão da Luz, frente ao Benfica B.

Apesar da nova derrota, o HC Os Tigres mantém-se no 11.º lugar da tabela, com 16 pontos.