Desporto

Paço dos Negros garante passagem à fase seguinte do Inatel

Por: Daniel Cepa 02 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros assegurou o apuramento para a fase seguinte do Campeonato do INATEL ao empatar a duas bolas com o Figueirense, na tarde de domingo, dia 1 de fevereiro, em jogo a contar para a 10.ª jornada da competição.

Num encontro disputado no reduto pacense, a equipa orientada por Ivo Custódio entrou determinada a somar pontos e cumpriu o objetivo com um empate que valeu a continuidade em prova. Kikos e Christophe foram os autores dos golos da formação de Paço dos Negros.

O Paços segue em frente na competição, tendo terminado a primeira fase com um registo de 37 golos marcados e com apenas 5 golos sofridos.

As atenções viram-se agora para a Taça do Inatel. No próximo sábado, o Paço dos Negros disputa as meias-finais da prova frente à equipa dos Lobos do Carvalhal, num jogo decisivo para a ambição de chegar à final.

