Chamusca ativa Plano Municipal de Emergência

O Município da Chamusca ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil na sequência dos estragos provocados pela depressão Kristin, que afetou o concelho na madrugada de 28 de janeiro. A decisão foi tomada na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, após uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada nos Paços do Concelho.

O objetivo do encontro foi avaliar os impactos da depressão, coordenar os recursos disponíveis e garantir uma resposta integrada, rápida e eficaz. A decisão de ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil surgiu face à persistência das condições meteorológicas adversas e ao risco de cheias e inundações, que poderiam agravar os danos já registados.

A depressão Kristin causou prejuízos significativos em infraestruturas, equipamentos e serviços essenciais. Desde o início da ocorrência, o Município, em articulação com Juntas de Freguesia, Bombeiros e GNR, tem desenvolvido ações de resposta e acompanhamento das populações mais afetadas, incluindo a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade.

Apesar das intervenções iniciais, permanecem condicionamentos e interdições em algumas vias de circulação, devido às condições de segurança. A ativação do Plano Municipal permite reforçar a coordenação entre todos os serviços de socorro, segurança, saúde e apoio social, assegurando a proteção da população e a reposição gradual da normalidade no concelho.

O Município da Chamusca apela à população para que siga rigorosamente as orientações das autoridades, evite deslocações desnecessárias em áreas afetadas e reporte qualquer situação de risco.

A reunião, presidida pelo Presidente da Câmara, Nuno Mira, contou com a presença dos vereadores em permanência, Rui Ferreira e Lisete Fidalgo, do Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, Kevin Monteiro, bem como de representantes das forças de segurança, saúde e proteção social, incluindo os Bombeiros Voluntários da Chamusca, a GNR, a Brigada Mecanizada de Santa Margarida, a Segurança Social e a USF Chamusca, além dos presidentes de Junta e Uniões de Freguesia do concelho.