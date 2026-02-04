Artur Freire é vice-campeão Sub16 no Torneio do Sado

Imprimir

O tenista da Associação 20 Kms de Almeirim, Artur Freire, tornou-se vice campeão do Torneio do Sado no escalão de Sub16, promovido pelo Clube Ténis de Setúbal. Gaspar Freire e Pedro Nuno também participaram.

O atleta do Ténis Almeirim só cedeu no jogo decisivo por limitações físicas. Depois de uma pequena lesão na meia final, Artur Freire ainda tentou disputar o jogo decisivo mas foi forçado a desistir quando o marcador indicava 2-1 a favor do vencedor, Tomás Silveira, da Frederico Marques Tennis Academy.

No caminho até à final, Artur Freire venceu Herman Kirkouski, do CT Estoril, por 6/1 e 6/2, Haohan Zan, do CN Ginástica, por duplo 6/0 e Santiago Duarte, do AHEAD CT, por 6/0 e 6/1.

Ainda da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, Gaspar Freire foi ultrapassado nos oitavos de final por Santiago Duarte, por duplo 6/3. Já Pedro Nuno cedeu num jogo muito disputado frente a Vicente Silva Turbulento, do CRDB Rouxinol, por 7/6 e 7/5.

O Torneio do Sado decorreu entre os dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível C nos escalões de Sub12 e Sub16 tendo sido promovido pelo Clube Ténis de Setúbal.