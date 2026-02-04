Shopping cart

Sociedade

Chuva intensa provoca interdição de várias estradas no concelho de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 04 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A forte precipitação registada nas últimas horas no concelho de Almeirim obrigou à interdição de várias vias rodoviárias, devido à dificuldade de escoamento das águas e à consequente falta de condições de segurança para a circulação automóvel.

De acordo com informação das autoridades, encontram-se interditas ao trânsito em ambos os sentidos a Estrada do Vale das Barrocas, no troço entre Almeirim e Fazendas de Almeirim, a Estrada da Alagoa, em Foros de Benfica do Ribatejo, entre a EN 114 e a Escola Primária de Foros de Benfica, e ainda a Rua do Campo da Bola, no segmento compreendido entre o antigo estabelecimento Constantino das Enguias e a EN 118, na ligação ao Porto Sabugueiro, em Muge.

As interdições resultam da acumulação significativa de água na via pública, situação que representa um risco para a segurança rodoviária. As autoridades apelam à prudência dos condutores, recomendando a utilização de percursos alternativos e o cumprimento da sinalização existente nos locais afetados.

A Proteção Civil, em articulação com os Serviços Municipais, continua a acompanhar a evolução da situação, mantendo a monitorização das zonas mais vulneráveis, de forma a garantir a segurança das populações e proceder à reabertura das vias assim que estejam reunidas as condições necessárias.

